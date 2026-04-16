時代のニーズを「INSIGHT（洞察）」して大きく進化2026年4月16日、ホンダは新型「INSIGHT（インサイト）」を、4月17日より発売すると発表しました。8年ぶりのフルモデルチェンジで、新たにクロスオーバーSUVスタイルの電気自動車（EV）へと大きく生まれ変わっています。【画像】超カッコいい！ これが「8年ぶり全面刷新」のホンダ「新型インサイト」です！ 画像で見る（30枚以上）初代インサイトは、ホンダ初の量産ハイブリ