俳優の杏が１６日、フジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）にＶＴＲ出演した。仏・パリと東京の２拠点生活を送っている杏が、９年ぶりのエッセー「杏のパリ細うで繁盛記」（新潮社）と「杏のとことこパリ子連れ旅」（ポプラ社）を２冊同時刊行。パリでの生活や仕事への思い、３人の子どもとの生活などが記されている。今月１２日に、都内でエッセー刊行記念トーク＆フォトセッションに登場。番組の独