「7人がそろったとき、最も強くなる」BTSが、世界を『ARIRANG』の旋律で染め上げるなか、ジャンルの境界を打ち破る新たな試みと韓国的アイデンティティを融合させた圧倒的なパフォーマンスに、世界のメディアが絶賛を寄せた。【画像】豪華すぎ！BTS公演を観覧した芸能人BTSは4月9日・11日・12日の3日間、高陽（コヤン）総合運動場主競技場で「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」の華やかな幕開けを飾った。今回の公演は、チケット販売と