埼玉県川口市で16日朝、木造2階建ての住宅が燃え男女2人が死亡しました。16日午前4時20分ごろ川口市石神で「炎が見える」と近くに住む人から119番通報がありました。警察などによりますと、火事があったのは、木造2階建ての住宅で消防車両などあわせて17台が出動し、火は約3時間後に消し止められました。焼け跡から男女2人が意識不明の状態で見つかり搬送先の病院で死亡が確認されました。この家には、90歳の男性と80代の女性の夫