中谷潤人LAキャンプリポート（第４回）（第３回：実感する「アメリカならではの環境」での成長NBAの"KING"を見て再認識する基礎の大切さ＞＞）５月２日、東京ドームでの井上尚弥戦が迫るボクシング世界３階級制覇王者・中谷潤人選手。その強さの源泉に迫る話題の書籍『超える中谷潤人ドキュメント』を上梓したノンフィクション作家、林壮一氏による、中谷選手の直前キャンプ密着の第4弾。果たして、"モンスター"をどう攻略す