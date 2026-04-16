映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（原題：The Super Mario Galaxy Movie）が4月24日（金）に全国公開されるのを前に、Osaka Metro御堂筋線のプレミアムライナーの車両内（1編成、全10車両）を映画の世界で装飾した「ギャラクシー号」が、4月19日（日）より運行開始します。【写真】「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の世界観一色となった夢のような車両同作は日本の公開より一足早い4月1日（水）に、