とちぎテレビ コメの生産者の高齢化や人手不足が課題となる中、作業の省力化で田植えを行わず、畑に直接、種もみをまく新しい栽培方法の実演会が１５日、高根沢町内で開催されました。 実演会は、この栽培方法を知ってもらおうと県が開催したものです。 会場となった高根沢町平田にあるほ場には農業関係者１２０人が集まりました。 この栽培方法では水を張っていない状態の田んぼに種もみをまいて、芽がそろった頃に