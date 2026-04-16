バスト100センチのグラビアアイドル未梨一花（27）が15日までにインスタグラムを更新。ビキニショットをアップした。「グラカラ本日より配信スタートですなんと全国のカラオケDAMがあるお店で歌いながら未梨のグラビア映像を楽しめちゃいますぜひぜひご利用ください」と告知し、ビキニ姿のグラビアを投稿。鮮やかなグリーンのビキニや、黒のビキニ姿等を数枚公開しており、100センチバストを惜しげもなくあらわにしている。