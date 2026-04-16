4月15日、ついに『ゴジラ-0.0』のファーストティザー映像が解禁された。まさかの米国上陸を予感させるカットもあり、ネット上では《キターー！》《期待値爆上がり！》とさっそく盛り上がりをみせている。【写真】『ゴジラ-0.0』のティザー映像に映り込んだ米国の“象徴”ゴジラの日に公開が決定の『ゴジラ-0.0』11月3日の“ゴジラの日”に公開が決定している『ゴジラ-0.0』。死闘が繰り広げられた『ゴジラ-1.0』から2年後の世