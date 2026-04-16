どうすればお金持ちになれるのか。作家の橘玲さんは「タイパ良くお金持ちになるためには、大きな支出を優先して削減する必要がある。特に、家計に占める割合が大きい金融商品の見直しは重要だ」という――。※本稿は、橘玲、大橋弘祐『難しいことはわかりませんが、1億円貯める方法を教えてください！』（文響社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／fatido※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／fatido■宝くじは