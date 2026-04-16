富裕層の世界にも「ポイ活」はある。富裕層マーケティングを長く手掛ける西田理一郎さんは「ファーストクラスで海外へ飛び回るような富裕層の方がむしろ真剣だ。ただし、彼らはポイントを買い物でそのまま使うようなことはまずしない」という――。■スーパーのレジで90秒浪費する人たち先日、都内のスーパーマーケットで会計を待っていたときのことだ。前に並んでいた40代とおぼしき女性が、財布から5枚のポイントカードを取り出