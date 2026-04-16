みなさんは、将来自分がもらえる年金額を大体把握しているでしょうか。もらえる年金額は、どんな年金に加入しているかによって、大きく異なります。 今回は、国民年金や厚生年金の違い、もらえる年金額の例をご紹介します。あわせて、将来の年金額を増やす方法もチェックしていきましょう。 日本の年金制度は3階建て まずは、日本の年金制度を確認します。日本の年金制度は、全国民が加入しなければいけない「国