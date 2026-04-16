＜JMイーグルLA選手権事前情報◇15日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞これまで日本では一度切りだった球場での野球観戦。そんな山下美夢有は、この2週間で2度、ドジャー・スタジアムを訪れた。先週のオープンウィークに「初めて」観戦し、大谷翔平選手と山本由伸投手らを擁するドジャース戦を楽しむと、きのうは“先輩”の勝みなみに声をかけてもらい、再び観戦が実現した。【写真】山下美夢有が超