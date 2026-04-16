30gシャフトをテスト→実戦投入へ 山下美夢有はメジャー前哨戦「いいスタートダッシュを」
＜JMイーグルLA選手権 事前情報◇15日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞これまで日本では一度切りだった球場での野球観戦。そんな山下美夢有は、この2週間で2度、ドジャー・スタジアムを訪れた。先週のオープンウィークに「初めて」観戦し、大谷翔平選手と山本由伸投手らを擁するドジャース戦を楽しむと、きのうは“先輩”の勝みなみに声をかけてもらい、再び観戦が実現した。
【写真】山下美夢有が超軽量シャフトをテスト！
米2年目のシーズン。自身のルーティンが確立され、プレーした経験のあるコースが増えてきたことで、時間や気持ちに余裕が生まれてきている。「みなみさんにお誘いをいただいて、一緒に観戦できてとてもよかった。楽しい時間を過ごせて、リフレッシュできました」。昨夜の試合は山本投手が8回1失点と好投し、ドジャースが勝利。充実したひとときとなった。ゴルフ場では入念に調整を続け、レンジで長い時間を費やしている。“4日間を通して最後までしっかりと振っていけるように”という理由から、ドライバーで軽量シャフトをテスト。三菱ケミカル『VANQUISH（ヴァンキッシュ）』で重さは30g、硬さはSという、女子プロとしては何とも驚きのスペックだ。この日の9ホールプロアマ、ホールアウト後の練習で好感触を示したことから、初日の実戦投入に前向きになっているという。「最近は初日から“バーン”といけていない。しっかりと調整はしているけれど、最後はパッティング。そこを決め切って、上位で戦えるように頑張りたい」。来週にはメジャー初戦「シェブロン選手権」（テキサス州メモリアル・パークGC）が控える。“全英覇者”として迎える大舞台に向けて、上昇気流を生み出したい。（文・笠井あかり）
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