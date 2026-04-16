大きな感染経路である「サシガメ」©ISGlobalAndalu Vilasanjuan 世界保健機関（WHO）が指定する「顧みられない熱帯病（NTDs）」の一つ、「シャーガス病」。患者の9割以上が中南米に集中するこの病気が、人々の移動や気候変動などによって、感染は拡大傾向。ヨーロッパなどでも感染者数が増えています。スペインを拠点とするバルセロナ・グローバルヘルス研究所の専門家らへのインタビューから、静かに広がる病気の