ロッテは15日、6月21日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム、17時00分試合開始）で、「アロハシャツ」がセットになった「グッズ付きチケット」を、先着15,000枚限定で販売すると発表した。同日に開催されるイベント「ALL FOR CHIBA. UNITY IN SPORTS.」にちなんだ限定グッズ。イベントタイトルである“ALL FOR CHIBA”の文字と、千葉県内に拠点を置くプロスポーツチーム（千葉ロッテマリーンズ、ジェフユナイテッド市原・千葉、柏