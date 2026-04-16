突然ですが、「ICN」の正式名称知っていますか？韓国の主要な空港…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「仁川国際空港」でした！ICNとは、韓国にある「仁川国際空港」の空港コードです。空港コードとは、世界中の空港を識別するために定められた3文字のアルファベットのこと、航空券や荷物タグ、フライト情報などに表示されます。ICNは、韓国の首都ソウルの西に位置する仁川市にある国際空港を指すコードとして使われてい