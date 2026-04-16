新年度に入り、新卒者を迎えた職場も多いだろう。しかし労働環境が悪すぎれば、新人はあっという間に姿を消す。かつては年に100人もの新卒を採用していたのに、「今年（2026）はゼロです」と明かす投稿が、関東在住の20代女性（教育・保育・公務員・農林水産・その他）から届いた。以前勤めていた警備会社について「勤務形態が少しやばいと思ったことがあります」と振り返る。しかし、その実態は「少しやばい」どころの話ではなか