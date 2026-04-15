宗教法人かむながらのみちの公式サイトが更新され、教主の北川慈敬さんが亡くなったことが発表された。慈敬さんはフォークデュオ「ゆず」北川悠仁の母。公式サイトで、かむながらのみちの北川大成会長名義で「当会教主北川慈敬は令和八年四月七日静かに帰幽いたしました。ここに謹んでご通知申し上げますとともに、生前賜りましたご厚誼に深く感謝申し上げます」と報告。「葬儀は近親者のみにて滞りなく相済ませましたこと