2026年4月9日、日本の新人タレントの名前が「名探偵コナン」のヒロイン・毛利蘭（もうりらん）と同姓同名であるとして、中国のネットユーザーの間で大きな話題となっている。同日、新人タレントの毛利は、所属事務所のX（旧ツイッター）の公式アカウントにて「こんにちは毛利蘭です！。中学生になりました。福岡から沖縄へ引越しをして、新しい環境で活動させていただくことになりました！。まだまだこれからですが、たくさん経験