長野県の北アルプス白馬岳周辺で遭難したのは、愛知県田原市に住む男性会社員(40)です。長野県警によりますと、男性は、4月12日に白馬岳方面から1泊2日のスケジュールで1人で入山しました。4月15日に、別居する家族から大阪府警に「帰ってこない」などと連絡があり、府警を通じて長野県警に通報がありました。男性は連絡先や入山ルートなどを記した「登山計画書」を提出していますが、現在も連絡が取れていないという