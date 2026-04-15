辺野古沖で転覆した船「平和丸」（左）と「不屈」に花を供える人たち＝3月、沖縄県名護市沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、研修旅行中だった同志社国際高（京都府）の女子生徒ら2人が死亡した事故を受け、自民党が政府への提言案をまとめた。関係者が15日、明らかにした。原因究明や安全確保に加え、教育基本法や学習指導要領などにのっとり適切な教育活動が行われていたかどうか、京都府とともに徹底的な確認を行うよう要