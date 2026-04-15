「ももいろクローバーＺ」の配信番組「ももクロＣｈａｎ〜ＭｏｍｏｉｒｏＣｌｏｖｅｒＺＣｈａｎｎｅｌ〜」（毎週金曜夕方配信）が、２４日の配信をもって終了することを番組公式Ｘが１５日、発表した。同番組は、２０１０年から有料コンテンツ「テレ朝動画ｌｏｇｉｒｌ（ロガール）」で配信。ももクロメンバーが、真のアイドル力を身につけるため、さまざまなバラエティー企画にチャレンジしていた。公式Ｘは、２４