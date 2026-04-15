きょう午後、山形県鶴岡市の道路で酒を飲んだ状態で乗用車を運転したとして、６８歳の男が現行犯逮捕されました。 道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕されたは、鶴岡市温海に住む、無職の６８歳の男です。 警察によりますと、男はきょう午後１時５５分ごろ、鶴岡市温海の道路で、酒を飲んだ状態で乗用車を運転した疑いがもたれています。 男は物損事故を起こしていて、通報を受けた警察が現場に駆けつけたところ、男から酒のにお