5万円弱で4時間寝れますニュージーランド航空が2026年11月より、エコノミークラスとプレミアムエコノミークラスの乗客向けに世界で初めてのプロダクトを導入します。客室内に3段ベッド型のフルフラット睡眠ポッドを設置した「スカイネスト」です。予約は5月18日から開始されます。【画像】えっ…これが「機内に搭載されたベッド室」驚愕の全貌です「スカイネスト」は6室が設置され、1度に4時間の利用が可能です。各ポッドにはフ