競泳で東京五輪女子個人メドレー２冠の大橋悠依さんが１５日までにＳＮＳを更新。着物姿を披露して話題になっている。自身のインスタグラムに「ひこにゃん生誕２０周年おめでとう」と自身の出身地である滋賀県彦根市のご当地キャラ・ひこにゃんを祝福。「たくさんの方と一緒にお祝いできて最高でした今年もいっぱいひこにゃんに会いに行きましょう！！」と記した。さらに「そして彦根市観光大使に就任しました！」と観光大