ライカのブランドを冠する高性能カメラを搭載したスマートフォン「Xiaomi 17 Ultra」が2026年3月5日に登場しました。Xiaomi 17 Ultraはカメラ性能の高さを特徴としており、別売りの専用ケースとグリップを装着することでカメラ風の見た目にカスタムすることもできます。そんなXiaomi 17 Ultraの実機を借りることができたので、まずは外観を詳しくチェックしてみました。Xiaomi 17 Ultra | Xiaomi 日本 | すべての仕様と機能https:/