愛知県知多市で15日、警察の職務質問から乗用車が逃走し、別の車と衝突する事故を起こしました。警察によりますと、知多市新知東町の路上で15日午前4時10分ごろ、パトロール中の警察官がナンバープレートが正常に取りつけられていない乗用車を見つけ、職務質問しました。乗用車は急発進して逃走し、パトカーの追跡を受けながら1.6kmほど進んだ交差点でライトバンと出合い頭に衝突しました。ライト