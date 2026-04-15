元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が15日までに自身のブログを更新。コストコで購入した商品を絶賛した。「お昼に…コストコで買ったジャジャン味のこれを作ってみました〜」とカルポッキを作ったことを報告。カルポッキは韓国の餅（トッポッキ）とうどん（カルグクス）を特製ソースで煮込んだもの。「3食分入ってて、味は違うんだけどね。今回はジャジャン味を作ってみましたー」と説明し、「玉ねぎと小松菜とし