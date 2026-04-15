タレント東野幸治（58）が15日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に代打MCとして出演。感動した先輩のアドバイスについて語った。エンタメコーナーのVTRに森泉、森星姉妹が登場。泉は、一度も愚痴や不満を口にしなかったという祖母のデザイナー森英恵の言葉について「『私は美しいものを作りたいから、そういうものを口にするのが嫌』なんですって。私、そこで初めてハッとさせられて。それ以来気をつけようって」と教