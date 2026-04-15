カメラ販売の老舗「カメラのキタムラ」が、高知・土佐道路店を新コンセプトの体験型店舗として4月17日に大型リニューアルする。写真を「撮る・残す・飾る」まで一貫して楽しめる、地域密着型のライフスタイル店舗として生まれ変わる。●創業の地・高知で展開する新コンセプトストア1934年に高知市で創業したカメラのキタムラは、今年で創業92年。今回、原点の地である高知市で新コンセプトストア「撮るを育む PHOTO BASE」とし