沖縄タイムス社は15日付朝刊の社告で、月決め購読料を3075円から3800円に5月1日から引き上げると発表した。1部売りは150円から200円に改める。沖縄県では琉球新報社も7日付朝刊の社告で、月決め購読料を3075円から3800円に、1部売りを150円から200円に5月1日から値上げすると発表。両紙は、消費税増税時を除いた実質で30年以上据え置いてきた購読料を、同時に見直すことになった。両紙は背景として、新聞用紙などの原材料費