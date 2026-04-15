Uber Technologiesは、プレミアム送迎サービス大手のBlacklaneを買収する。Blacklaneは、2011年にドイツ・ベルリンで創業。世界60か国以上の500以上の都市でサービスを展開し、旅行者向けに独立系の現地送迎サービスとのマッチングを行っている。Uber Technologiesは、運転手付き送迎サービス「Uber Elite」を発表していた。エグゼクティブ向けサービスは急速に成長している分野で、事前予約は特に成長が著しいという。当局の承認