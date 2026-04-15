【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスは14日、キューバがウクライナ侵攻を続けるロシアに最大5千人の戦闘員を提供しているとの報告書をトランプ政権がまとめたと伝えた。8日に米議会に通知したという。米政権はキューバの共産党独裁体制の転換を図っており、キューバとロシアの親密さを印象付けて圧力強化を正当化する狙いとみられる。アクシオスによると、国務省がまとめた報告書は、キューバ人がロシアの侵攻を支