とちぎテレビ １４日、栃木市の交差点で乗用車同士が衝突し、運転していた６５歳の女性が死亡する事故がありました。警察で事故の詳しい原因を調べています。 １４日午前８時半ごろ栃木市都賀町家中の県道の十字路交差点で西に進む乗用車と南に進む乗用車が衝突しました。 この事故で、南に進む乗用車を運転していた栃木市西方町元の会社員、飯沼静代さん（６５）が、胸を強く打ち、病院に運ばれましたが死亡が確認され