1児の母で俳優の内山理名（44）が、近況を明かし、話題になっている。【映像】内山理名の子どもや夫・吉田栄作とのお花見の様子2021年11月に俳優の吉田栄作と結婚し、2025年9月には第1子誕生を報告していた内山。Instagramでは子どもの写真やひな祭りの様子などを投稿しており、夫の吉田も「我が家の長女ティンク（愛犬）も元気にしています」と家族でお花見に行った様子など、プライベートについて発信してきた。14日に更新