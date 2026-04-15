INZONE M10S II ソニーは、INZONEのゲーミングモニターとして、有機ELパネルを採用した「INZONE M10S II」を5月22日に発売する。市場想定価格は175,000円前後。 「INZONE M10S」の後継モデルとなる4K有機ELゲーミングモニター。従来のリフレッシュレート480Hz・応答速度0.03ms GtGから、540Hz・0.02ms GtGへ基礎スペックを向上。輝度と色域も向上させた。 主な進化点は、モー