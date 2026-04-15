１５日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、ラストに意外な訪問者がりん（見上愛）のもとを訪れる。瑞穂屋で必死に働くりんは、初の給金ももらい、環と一緒に買い物に行く。八百屋で山芋を勧められたことをきっかけに、自分の事を聞かれるも、婚家から逃げてきたことから、詳細を明かせない。もやもやを抱えながら、自宅に戻り、夕食を終えると、戸をドンドン叩く音が。警戒するりんだったが、「りん！りん！