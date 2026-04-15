ロックバンドLUNA SEAのギタリストSUGIZOが15日までにXを更新。16年に発生した熊本地震から10年となり、思いをつづった。SUGIZOは、熊本地震の最初の激震「前震」から14日で10年となり「犠牲になられた全て方々に謹んで哀悼の意を捧げます。被害を受けられた全て方々に改めて心からお見舞い申し上げます」と言及。「震災後、ボランティアで入った益城町の惨状、崩れた山や崖、その強烈な地震の爪痕がいまだに頭から離れない」と振