Image: BrewCraft こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。出勤前に、どうしても濃いカフェオレが飲みたくなることってありませんか？ でもドリップしている余裕はありませんし、インスタントでは気分が乗らない。棚の奥にしまってあるフレンチプレスに関しては、片付けの手間を考えるととても手が伸びません。そんな朝の葛藤を解消してくれそうな道具