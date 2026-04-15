大阪3月限ナイトセッション 日経225先物58780+750 （+1.29％） TOPIX先物3810.0+39.5 （+1.04％） シカゴ日経平均先物58845+815 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 14日の米国市場は、NYダウ、S&P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。トランプ米大統領が、米国とイランの和平交渉が2日以内にパキスタンで再開する可能性があると述べたことが好感された。 シカゴ日経平均先物（6