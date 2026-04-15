荒茶生産量日本一の鹿児島で令和8年産茶の取引が始まった。鹿児島茶市場の初取引は前年を超える単価でスタート。異常な高騰を見せた前年をさらに上回る年になるかもしれない。▼茶価高騰のきっかけは海外の抹茶ブーム。メールや電話での問い合わせにとどまらず、海外から産地へ直接買い入れに訪れる業者も珍しくない。割を食っているのが抹茶を主戦場としてきた茶問屋だ。「海外の業者から手付金をもらった」という農家から今年