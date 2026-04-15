ホエイかカゼインか――プロテイン選びに悩んでいませんか。けれど一般の運動習慣なら、その差は思うほど大きくありません。本当に大切なのは、パウダーの種類より、日々の食事でたんぱく質をきちんと摂れているかです。東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の新刊『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』をもとに解説します。「ホエイ」も「カゼイン」もあまり関係ない人間の体は、糖質