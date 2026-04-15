花粉シーズンも終わりが見えてきました。今日15日は雨の所が多く、東京で「やや多い」レベルで、そのほかは「少ない」所がほとんどです。明日16日以降も花粉の飛散は控えめで、週末は晴れて暑くなる所が多いものの「極めて多い」所はありません。今日は雨で少なめ今日15日は前線や低気圧の影響で、西日本や北陸は雨が降りやすく、花粉の飛散も「少ない」見込みです。東海も雨が降ったりやんだりですが、「多い」レベルです。油断せ