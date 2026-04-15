ドラマ『10回切って倒れない木はない』場面カット（C）日本テレビ 志尊淳が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分）の第１話が4月12日に放送された。その怒涛の展開と過酷な試練の連続が話題を呼び、SNSでは世界・日本共にトレンド1位を獲得する反響を呼んでいる。（ネタバレあり）本作は、秋元康氏が企画を手掛ける波瀾万丈の純愛ラブストーリーだ。志尊演じる