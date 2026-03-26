BMWオープン 大会期間：2026年4月13日～2026年4月19日 開催地：ドイツ ミュンヘン コート：クレー（赤土） 結果：[ジザウ ベルグ] 2 - 0 [マルコ トポ] 試合の詳細データはこちら≫ BMWオープン第2日がドイツ ミュンヘンで行われ、男子シングルス1回戦で、ジザウ ベルグとマルコ トポが対戦した。 第1セットはジザウ ベルグが6-1で先取。第2セットもジザウ ベルグが6-4で制し、ジザウ