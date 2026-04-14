Image: Kento Hasegawa generated with Flow ついにGoogle先生が動きます。Googleの検索結果ページでリンクをタップして、読み終わったり気に入らなかったから「戻る」ボタンを押した。でも、なぜか全然知らないページに飛ばされてしまったり、いつまで経ってもGoogleのページに戻れなかったり……。タブの履歴あたりからどうにか戻ったり、いっそ再検索したりと、ウザいことこの上なかった