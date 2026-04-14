櫻坂46・三期生の向井純葉と村井優が、4月9日（木）発売のアイドル誌「BOMB」5月号に登場した。MUFGスタジアム（国立競技場）での歴史的ライブを開催する櫻坂46から、三期生の向井純葉と村井優のペアグラビア。河川敷でサッカーボールを蹴ったり、部屋着に着替えてたこ焼きパーティーやあやとりをしたり、自然体で過ごす同期ならではの大切な時間。ここ最近で仲の良さが深まっていったという、ここだけでのエピソードも必読。