ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上（33）が4月10日、Xを更新。33歳誕生日を迎えた最新ショットを公開した。 【画像】女子バレー日本代表24歳美女のTシャツ姿に「キュン死してまうわ」「モデル顔負けの可愛さでヤバい」と反響続々 投稿された写真は、豪華なバースデーケーキ前に、大きな花束を抱えた自身のソロショット。ラフな服装ではにかんだ表情の井上は、「