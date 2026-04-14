日本アニメーター界のレジェンドである故・須田正己氏の最初で最後のオリジナル作品が舞台化される。 マッハGOGOGO・科学忍者隊ガッチャマン・北斗の拳・魁!!男塾・SLAM DUNK・地獄先生ぬ～べ～・妖怪ウォッチ等、数多くのアニメ作品をお茶の間に届け続けた日本アニメーター界のレジェンドである故・須田正己氏の最初で最後のオリジナル作品が舞台化される。 STORY かつて、